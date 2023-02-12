Ноу-хау агентства по лабораторным анализам в Азербайджане
Государственное агентство обязательного медицинского страхования (Агентство) увеличило число подведомственных TƏBİB государственных медицинских учреждений, интегрированных в электронную услугу «Результаты лабораторных анализов». Ответы лабораторных анализов, сданных более чем в 70 государственных медицинских учреждениях, можно получить через указанную электронную услугу.
Помимо этого, также расширен географический охват электронной услуги. В настоящее время жители 38 городов и районов имеют возможность в онлайн-режиме узнать результаты лабораторных анализов, сданных в медицинских учреждениях. Для этого необходимо из раздела «Е-услуги» официальной интернет-страницы Агентства (https://its.gov.az/) войти в подраздел «Результаты лабораторных анализов». Далее в открывшейся странице нужно ввести «FIN-код», «Номер протокола», «Дату рождения» и временной интервал, в который был сдан анализ.
Отметим, что этикетка с «FIN-кодом» и «Номером протокола» выдается гражданину медицинским учреждением. На открывшейся странице указываются название медицинского учреждения, дата обращения в учреждение и ID образца. Здесь, нажав на кнопку «Скачать», можно ознакомиться с результатами анализа.
Для информации сообщаем, что в связи с проводимыми структурными преобразованиями в настоящее время одному медицинскому центру подведомственны несколько государственных медучреждений. Поясним на примере: Сумгаитская городская детская больница, Сумгаитский перинатальный центр и Сумгаитская городская больница скорой медицинской помощи в настоящее время подведомственны Сумгаитскому медицинскому центру. По этой причине в лабораторных результатах анализов, сданных в вышеуказанных медицинских учреждениях, указывается название больницы как Сумгаитский медицинский центр. При необходимости гражданин может получить результаты лабораторных анализов через электронную услугу, используя функцию печати. С видеоинструкцией об использовании электронной услуги «Результаты лабораторных анализов» можете ознакомиться здесь.
В указанную электронную услугу также можно войти через мобильное приложение e-Tabib.
Данная электронная услуга создана с целью обеспечения прозрачности доступа к результатам лабораторных анализов независимо от местоположения, сокращения случаев ожидания гражданами результатов анализов в очередях и, как следствие, обеспечения удобства для населения. Услуга позволяет гражданам, не теряя времени и не используя бумажные носители, получить результаты лабораторных анализов в онлайн-режиме. В результате в прошлом году количество случаев использования услуг составило 424 232.
Отметим, что с 2018 года, т.е. с момента запуска услуги, число медицинских учреждений и городов/районов, где она введена, доведено от 3 до 70 и 38 соответственно. Предусмотрено постоянное увеличение числа медицинских учреждений и регионов, охватываемых данной электронной услугой. В последующие месяцы указанная услуга будет полностью охватывать Загатальский, Балакенский и Гахский районы. Агентство в ближайшие годы намерено ввести данную электронную услугу во всех медицинских центрах и поликлиниках (Центрах здоровья семьи), подведомственных TƏBİB.