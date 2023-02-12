Ноу-хау агентства по лабораторным анализам в Азербайджане

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (Агентство) увеличило число подведомственных TƏBİB государственных медицинских учреждений, интегрированных в электронную услугу «Результаты лабораторных анализов» . Ответы лабораторных анализов, сданных более чем в 70 государственных медицинских учреждениях, можно получить через указанную электронную услугу.

Помимо этого, также расширен географический охват электронной услуги. В настоящее время жители 38 городов и районов имеют возможность в онлайн-режиме узнать результаты лабораторных анализов, сданных в медицинских учреждениях. Для этого необходимо из раздела «Е-услуги» официальной интернет-страницы Агентства (https://its.gov.az/) войти в подраздел «Результаты лабораторных анализов». Далее в открывшейся странице нужно ввести «FIN-код», «Номер протокола», «Дату рождения» и временной интервал, в который был сдан анализ.

Отметим, что этикетка с «FIN-кодом» и «Номером протокола» выдается гражданину медицинским учреждением. На открывшейся странице указываются название медицинского учреждения, дата обращения в учреждение и ID образца. Здесь, нажав на кнопку «Скачать», можно ознакомиться с результатами анализа.

Для информации сообщаем, что в связи с проводимыми структурными преобразованиями в настоящее время одному медицинскому центру подведомственны несколько государственных медучреждений. Поясним на примере: Сумгаитская городская детская больница, Сумгаитский перинатальный центр и Сумгаитская городская больница скорой медицинской помощи в настоящее время подведомственны Сумгаитскому медицинскому центру. По этой причине в лабораторных результатах анализов, сданных в вышеуказанных медицинских учреждениях, указывается название больницы как Сумгаитский медицинский центр. При необходимости гражданин может получить результаты лабораторных анализов через электронную услугу, используя функцию печати. С видеоинструкцией об использовании электронной услуги «Результаты лабораторных анализов» можете ознакомиться здесь.