Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 16:15

В Турции в восьми провинциях в рамках расследования случаев мародерства после произошедших 6 февраля землетрясений уже задержаны 48 человек. «Отныне люди, причастные к мародерству или похищению, должны знать, что твердая рука государства их настигнет», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. К глубокому сожалению, большая трагедия всегда способствует проявлению самых низменных качеств человеческой породы. Войны, эпидемии, стихийные бедствия – всегда появляются крысы в человеческом обличии, стремящиеся поиметь свою прибыль среди завалов, разрушений и погибших людей. Пока одни героически спасают людей из-под обломков зданий – другие грабят магазины, банки, квартиры, не брезгуя обирать мертвых. Турецкая полиция и спецназ вступили в борьбу с бандами мародеров, появившимися в районах, пострадавших от землетрясения. В чем им с огромной охотой помогает местное население.

Все происходит жестоко – линчевание мародеров, пойманных на месте, охаживание их кулаками и полицейскими дубинками, но вряд ли стоит слишком уж строго судить тех, кто это делает. По последним данным, жертвами землетрясения стали 29 605 человек. Еще 80 278 – ранено, и этот скорбный список продолжает расти. В таких условиях эмоции перехлестывают через край – и потребуется время, чтобы закон полностью вернулся на разрушенные землетрясением территории. К тому же мародеры начали создавать угрозы проведению спасательных операций. Из-за устраиваемых ими перестрелок военнослужащие австрийской армии, посланные на помощь, выводятся по соображениям безопасности. Немецкие спасатели, находящиеся в Хатае, тоже приостановили работу из-за опасений за собственную безопасность. Мародеры обнаглели до того, что уже стали нападать на гуманитарные конвои с целью их разграбления. Турецким властям в помощь полиции пришлось вводить в регион части спецназа, которые взялись активно искоренять эту нечисть. Но пока не всегда успевают.

Сегодня в пострадавших районах Турции есть «классика» мародерства – на дело выходят бандами, а то и семьями, снимая драгоценности с тел погибших и вынося из магазинов дорогую технику и даже мебель. Но есть и крупные, хорошо организованные банды, способные куда на большее, чем просто шарить по опустевшим квартирам. На днях в социальных сетях появилось огромное количество фейковых страниц различных государственных организаций и якобы местных хатайцев. На которых сообщалось, что «плотина в Хатае разрушается и скоро город будет затоплен полностью, народ должен оттуда срочно эвакуироваться из города». Сообщения сопровождались фейковыми видео и фото уничтожения плотин. Народ в панике устремился из города и прилегающих районов, бросая имущество. Властям пришлось создавать блокпосты на дорогах и разворачивать бегущих обратно: «Народ, успокойтесь и возвращайтесь, это было сделано мародерами, чтобы вы оставили ваши дома пустыми и чтобы без проблем начали грабить вас же». Размах чувствуется. Кстати, у тех 48, кто задержан, по правде говоря, кто успел попасть в руки правосудия, изъято 11 тысяч долларов, 70 тысяч турецких лир, 20 мобильных телефонов, восемь ноутбуков, пять бытовых приборов, шесть пистолетов и три винтовки, а также драгоценности и банковские карты. У банд, с которыми сейчас борется спецназ, изымут, безо всякого сомнения, куда больше.

Как всякое социальное явление, мародеров можно классифицировать, условно разделив на пять категорий. Первая – условно говоря «необходимцы», то есть люди, действовавшие в состоянии крайней нужды, спасшиеся в том, в чем одеты, без еды, без воды, денег. Брали только «покушать для себя и своих родственников» из ближайшего магазина, куда привыкли ходить - хлеб, молоко, колбасу, одеяло. К третьему дню, когда властям удалось наладить систему обогрева и питания, исчезли. Вторая категория – «несуны». То есть обыватели, бравшие уже товары длительного пользования, бытовую технику или много продуктов, например, вместо 2 банок консервов - 2 ящика. Их мотивацией было «плохо лежит, а мне пригодится - иначе унесет сосед». Тоже действовали там, где проживали, в магазинах, куда привыкли ходить. Многие использовали личный автотранспорт. К четвертому дню исчезли, поскольку брать стало нечего, а полиции стало много. Остались самые опасные. Такие как третья категория – «шайки», представляющие из себя мелкие, по 3-5 человек, группировки, состоящие из мелкоуголовного элемента и хулиганья. Основной способ передвижения - пешком, случайный метод поиска поживы - по развалинам, по квартирам, обшаривание трупов. Что нашли - набрали в мешок и унесли. Кстати, именно эта категория - основные задержанные полицией и «герои» видео. Как начали в первый день, так каждый день выходили на преступный промысел.