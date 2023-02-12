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Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках визита в Москву провела встречу со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, на которой было подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Это первое такое соглашение с азербайджанским парламентом, сообщается на сайте ГД. «В Государственной Думе в понедельник, 13 февраля, состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой. Вячеслав Володин и Сахиба Гафарова подписали соглашение о сотрудничестве между ГД и Милли Меджлисом», - указано в сообщении.

Во время встречи Володин отметил, что отношения между двумя странами развиваются динамично: «Надо сказать слова благодарности нашим президентам, которые обеспечивают эту динамику, закладывают мощный фундамент развития отношений». По его словам, в этом году в Госдуме запланировано проведение выставки, посвященной общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву, 100-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 2023 году. Она может пройти в мае.