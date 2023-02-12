Азербайджан и Россия подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве фото
Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках визита в Москву провела встречу со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, на которой было подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Это первое такое соглашение с азербайджанским парламентом, сообщается на сайте ГД.
«В Государственной Думе в понедельник, 13 февраля, состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой. Вячеслав Володин и Сахиба Гафарова подписали соглашение о сотрудничестве между ГД и Милли Меджлисом», - указано в сообщении.
Во время встречи Володин отметил, что отношения между двумя странами развиваются динамично: «Надо сказать слова благодарности нашим президентам, которые обеспечивают эту динамику, закладывают мощный фундамент развития отношений».
По его словам, в этом году в Госдуме запланировано проведение выставки, посвященной общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву, 100-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 2023 году. Она может пройти в мае.
«Отношения между Азербайджаном и Российской Федерацией сложились на основе многовековых уз дружбы, добрососедства, взаимопонимания, доверия между нашими странами. Самое главное, что все основано на дружбе наших народов», - подчеркнула Гафарова.
Спикер ММ выразила уверенность, что подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве будет способствовать всестороннему укреплению связей двух стран.