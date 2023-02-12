Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой предостерег от попыток вовлечения в решение ситуации в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабах е европейских структур, в частности, Европарламента и ПАСЕ. Об этом сообщается на сайте Думы.

«Давайте исходить из того, что есть решение, принятое на уровне глав государств - Азербайджана, Армении и Российской Федерации. Будем руководствоваться этим и со своей стороны делать все, чтобы эти договоренности были реализованы. А те, кто делает заявления в сторону европейских институтов, может просто страну потерять», - цитирует Володина сайт Госдумы.

«Желая вовлечь Европарламент и ПАСЕ, должны 10 раз подумать и взвесить, чем это может закончиться на примере той же Украины, Югославии, других стран. Тот, кто хочет мира, кто хочет урегулирования ситуации, должен не просто держаться подальше от этих квази-парламентов - и ПАСЕ, и Европарламента, - но отчетливо понимать, что их втягивание обострит ситуацию, создаст все новые и новые проблемы. И если это делают, то должны нести ответственность за последствия», - подчеркнул Володин.

Отметим, что ранее haqqin.az со ссылкой на дипломатические источники сообщал, что в состав миссии Евросоюза в Армении, в которую, по словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля, войдут до ста наблюдателей, включены французские жандармы. Во Франции жандармерия является частью вооруженных сил страны и подчиняется Министерству обороны.