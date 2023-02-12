Чавушоглу об отправке в Турцию авианосца США
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США не направляли и не запрашивали прием во внутренних водах республики авианосца для помощи в ликвидации последствий землетрясений.
«Военные корабли постоянно курсируют в Восточном Средиземноморье. Мы не можем решать, кораблям какой страны ходить в международных водах, но вот о том, кто может прибыть в наши воды, решение принимаем мы сами. Со стороны Америки не было подобного запроса, а если бы он и пришел, то мы бы не разрешили. Нет такой необходимости (в прибытии авианосца – ред.)», - цитирует министра газета Yeni Şafak.
Так Чавушоглу прокомментировал слова официального представителя Пентагона Патрика Райдера, который на прошлой неделе сообщил, что США якобы отправляют в Турцию авианосец USS George HW Bush. Он должен был прибыть в порт города Мерсин.
«У нас нет необходимости в принятии военного корабля. Некоторые страны, в том числе Греция, предложили прислать в регион круизные лайнеры, на которых люди, лишившиеся домов, могли бы жить до июня», - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.