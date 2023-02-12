«Это пример того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран НАТО», - сказал он.

Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Неопознанные шары над США – это признак активизации разведки Китая и России против стран НАТО.

По словам генсека, НАТО видит это в разных сферах: «Мы видим это и в киберсфере, и спутниковой, и вот с этими шарами. Это показывает важность нашей бдительности, нашего усиленного присутствия».

Столтенберг подчеркнул, что эта проблема подтверждает необходимость более тщательного контроля стран НАТО над своим аэрокосмическим пространством, в связи с чем альянс намерен создать новую виртуальную сеть, объединяющую данные гражданских и военных спутников для нужд разведки.