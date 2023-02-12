Болтон назвал Путина «жестким профессионалом»

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал президента России Владимира Путина жестким профессионалом, который очень четко выражает свои мысли.

«Это жесткий и хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала», - заявил Болтон в интервью Public Broadcasting Service.

Политик отметил, что поведение Путина не изменилось с момента их первой встречи в конце 2001 года и до последней, которая состоялась в 2019 году. Болтон считает, что российский лидер осознает значимую роль Москвы на мировой арене и свою собственную силу.