В Турции продолжаются аресты недобросовестных строителей

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, в Газиантепе задержан 62-летний А.Г., инженер-строитель компании Pamukoğlu: в построенном им доме погибли 14 человек. Мужчину уже взяли под стражу. Установлено, что в строительных работах был использован некачественный бетон. Позже в Стамбуле задержали Ибрагима Мустафу Унчуоглу, подрядчика. Он обвиняется в халатности при строительстве дома в Газиантепе, где погибло 9 человек.

В Турции продолжаются следственные действия в отношении недобросовестных застройщиков на фоне произошедших в стране разрушительных землетрясений. Соответствующие меры уже приняли в отношении 134 подозреваемых. Трое из них арестованы, еще несколько находятся под подпиской о невыезде.

Накануне же были арестованы Мехмет Эртан Акай, подрядчик и технический представитель компании Ayşe Mehmet Polat в Газиантепе, и Хасан Альпаргюн, представитель компании Hasan Alpargün. Ранее Альпаргюн назвал «судьбой» гибель 70 человек в построенном им здании. Его задержали на Кипре: Альпаргюн пытался купить квартиру в Никосии, а также перевести из Турции 990 тысяч долларов, 890 тысяч евро и 500 тысяч турецких лир.

А Явуз и Севилай Каракуш были задержаны в аэропорту Стамбула при попытке бегства за границу: построенные ими дома рухнули в Адыямане.

«В отношении 134 подозреваемых возбуждены уголовные дела. Трое из них арестованы, семеро задержаны. Под подпиской о невыезде находятся 7 подозреваемых. Задержание 114 человек продолжается. Двое подрядчиков пойманы во время бегства за границу», - сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

В розыске находится Омар Джихан, владелец Cihan İnşaat в Антакье: в построенном им Tower Apartment погибли десятки людей. Выяснилось, что ранее против Джихана был подан 51 иск, но все они остались без внимания.