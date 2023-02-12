17:09

С августа-сентября 2021 года президент России Владимир Путин активно пользуется специальным бронепоездом. Об этом Центру «Досье» рассказал знакомый главы государства. По его словам, последняя версия состава была оборудована в 2014-2015 годах, но Путин стал регулярно ездить на нем незадолго до переброски российских войск к границе с Украиной. Эту информацию подтвердил источник, близкий к администрации президента.

«Выезд поезда может быть спонтанным, неанонсированным. После начала войны, в феврале-марте, он стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае», - заметил собеседник «Досье». Использование такого состава продиктовано соображениями секретности: передвижения самолетов президентского отряда можно отследить с помощью различных сервисов. Для пассажирских поездов таких сервисов не существует. Спецпоезд главы государства визуально почти неотличим от других составов ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) - такого же серого цвета с красной полосой.

Основных отличий несколько. Во-первых, президентские вагоны бронированы. Во-вторых, у состава самый высокий приоритет: расписание поездов корректируют под Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок. В спецпоезд обязательно входят вагон для президента со спальней и рабочим кабинетом для совещаний, вагон для сопровождающих и вагон для спецсвязи. Знакомый Путина вспоминает, что бронепоезд оборудовали в Москве, недалеко от станции метро «Сокол». Рядом действительно располагается депо «Подмосковная» Московской дирекции скоростного сообщения, где обслуживают современные поезда «Ласточка». Компания, которая владеет поездом, принадлежала племяннику Юрия Ковальчука. Ковальчук - один из самых близких друзей президента. Они познакомились в начале 1990-х, когда Путин работал в петербургской мэрии. Вскоре они стали соучредителями дачного кооператива «Озеро». Ковальчук и его бизнес-партнеры контролируют банк «Россия», страховую группу СОГАЗ и Национальную медиа группу (пост председателя Совета директоров в компании занимает Алина Кабаева). Но главное - структуры Ковальчука управляют неофициальными резиденциями Путина, обслуживают несколько яхт президента и его окружения и владеют авиакомпанией. Так, связанные с Ковальчуком компании «Комплекс» и «Бином» владеют дворцом Путина под Геленджиком.