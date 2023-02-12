Банк Республика перечислил 2,2 млн турецких лир для оказания поддержки братской Турции

В целях поддержки ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции, государство, народ Азербайджана с первых минут проявили солидарность и протянули руку помощи братскому народу.

Заявляя о своей солидарности с турецким народом, Банк Республика в целях поддержки пострадавших от землетрясения перечислил 2,2 миллиона турецких лир (200 000 AZN) Управлению по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.

«От имени коллектива Банка Республика приносим наши соболезнования семьям и близким погибших в этом трагическом землетрясении, всему турецкому народу и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - отметил председатель наблюдательного совета Банка Республика Шакир Рагимов.

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