В Баку судят бывшего дипломата: присвоил сотни тысяч манатов

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное судебное заседание по уголовному делу в отношении 33-летнего бывшего сотрудника посольства Азербайджана в Корее Наджиба Османова, обвиняемого в присвоении в особо крупных размерах, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Потерпевшим по делу признано Министерство иностранных дел, сообщает haqqin.az.

На заседании, которое прошло под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой, были уточнены анкетные данные обвиняемого. Было отмечено, что Н.Османов с февраля 2021 года по апрель 2022 года проработал на должности атташе по финансовым вопросам посольства Азербайджана в Республике Корея. За время работы он присвоил крупную сумму средств, выделенных посольству из госбюджета. В отношении него была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции. Суммарный ущерб, причиненный обвиняемым, оценен в 347 тысяч манатов.

Представителями потерпевшего юридического лица признаны замначальника Управления правового обеспечения МИД Рашад Абдуллаев и начальник отдела финансового управления Вусал Гасанов.

Очередное заседание суда назначено на 24 февраля.