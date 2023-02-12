Вице-президент Турции благодарит Азербайджан за поддержку

Cостоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Кабинета Министров Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора обсуждался ход работ по ликвидации последствий сильных землетрясений, произошедших на юго-востоке Турции. Было особо подчеркнуто, что азербайджанские спасатели беспрерывно продолжают поисково-спасательные работы в районах бедствия», - отмечается в сообщении.

Вице-президент Турции еще раз выразил глубокую признательность братскому азербайджанскому государству и народу страны за моральную и гуманитарную поддержку, оказанную Турции с первых часов землетрясения, мобилизацию всех имеющихся возможностей для ликвидации последствий этого тяжелого бедствия и обеспечения помощи людям, столкнувшимся с трудностями.