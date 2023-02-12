Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана проводит расследование в связи с нарушением норм строительной и пожарной безопасности.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, поступило обращение от жителей здания о проведении работ по реконструкции нежилых помещений многоэтажного жилого дома с нарушением норм строительной и пожарной безопасности в комплексе Park Azure в Баку.

На основании поступившего обращения незаконные работы по реконструкции были приостановлены, оперативно-следственное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям, Госагентство по надзору за безопасностью в строительстве и Государственная служба по пожарному надзору начали расследование.