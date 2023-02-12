Путин: Мы победим

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Коммунистической партии РФ (КПРФ) Геннадием Зюгановым выразил уверенность, что Россия победит в нынешнем противостоянии.

«Мы обязаны победить и победим», - заявил в беседе с главой российского государства Зюганов, говоря о «борьбе с нацистами и с Европой, попавшей под пяту американцев», сообщают российские СМИ.

Путин в ответ согласился с ним. «Так и будет», - сказал он.