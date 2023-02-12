Кто стоит за акциями протеста против Баку в Тебризе? фото
Иранский режим и его ведущая сила - Корпус стражей исламской революции продолжают информационно-пропагандистскую войну против Азербайджана. По последней информации, в этой войне предпринимаются попытки воспользоваться азербайджанским фактором.
Зная, что десятки миллионов азербайджанцев, проживающих в Южном Азербайджане, не поддерживают враждебное отношение Тегерана к Баку, теократический режим организовал в минувшую субботу «административные митинги протеста» в Тебризе, чтобы показать «истинный характер неприятия южными азербайджанцами» политики официального Баку.
Согласно новостям и видеороликам в иранских СМИ, антиазербайджанская акция, организованная на улицах Тебриза, была немноголюдной. Участники марша, на котором присутствовало всего несколько сотен человек, протестовали против «оскорблений и клеветы бакинских СМИ в адрес Ирана». На принесенных ими плакатах мелькало название «Народной газеты».
Иранская пропаганда, комментируя эти события, заявила, что азербайджанцы «считают себя иранцами». Похоже, что Корпус стражей исламской революции, потерпевший неудачу в своих планах «экспорта исламской революции» в Азербайджан, теперь обеспокоен тем, что десятки миллионов азербайджанцев в Южном Азербайджане могут начать новое национально-освободительное движение на фоне враждебной политики Тегерана по отношению к Баку.