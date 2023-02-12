Иранский режим и его ведущая сила - Корпус стражей исламской революции продолжают информационно-пропагандистскую войну против Азербайджана. По последней информации, в этой войне предпринимаются попытки воспользоваться азербайджанским фактором.

Зная, что десятки миллионов азербайджанцев, проживающих в Южном Азербайджане, не поддерживают враждебное отношение Тегерана к Баку, теократический режим организовал в минувшую субботу «административные митинги протеста» в Тебризе, чтобы показать «истинный характер неприятия южными азербайджанцами» политики официального Баку.