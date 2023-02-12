Чавушоглу: Азербайджан предоставил грузовые самолеты для доставки в Турцию помощи

Ряд стран предоставил грузовые самолеты для доставки в Турцию помощи и палаток.

Об этом на пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества в Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Мангуш заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Ряд стран предоставил грузовые самолеты для доставки помощи и палаток. В их числе Азербайжан, Катар, ОАЭ, Россия также предоставила грузовой борт. Мы также заказали крупную партию палаток у соответствующих структур ООН. Ведется и работа по развертыванию контейнерных городков. Дело в том, что палатки - это быстрое решение, но людям нужны более долгосрочные жилища», - сказал он.