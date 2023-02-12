Чавушоглу: Азербайджан предоставил грузовые самолеты для доставки в Турцию помощи
Ряд стран предоставил грузовые самолеты для доставки в Турцию помощи и палаток.
Об этом на пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества в Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Мангуш заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Ряд стран предоставил грузовые самолеты для доставки помощи и палаток. В их числе Азербайжан, Катар, ОАЭ, Россия также предоставила грузовой борт. Мы также заказали крупную партию палаток у соответствующих структур ООН. Ведется и работа по развертыванию контейнерных городков. Дело в том, что палатки - это быстрое решение, но людям нужны более долгосрочные жилища», - сказал он.
Министр сообщил, что по состоянию на понедельник в стране разборами завалов занимаются 9,4 тыс. иностранных спасателей из 77 государств.
«Мы получили предложение об оказании помощи от 99 стран и 16 международных организаций. На 13 февраля в зоне разрушений работает 9 401 специалист, прибывший из 77 стран. Еще 747 спасателей в пути. Они работают на ротационной основе. И мы видим в этом большую пользу, поскольку эти люди действуют днем и ночью, спят несколько часов и снова возвращаются в районы разрушений. Они очень устают», - сказал Чавушоглу.