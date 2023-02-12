И в Афганистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в понедельник утром в провинциях Бадахшан и Тахар на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщили афганские СМИ со ссылкой на сведения национального сейсмологического центра.

Эпицентр находился на глубине 135 км. Про предварительным данным, подземные толчки произошли близ города Файзабад - административного центра провинции Бадахшан и в районе Фархар провинции Тахар.