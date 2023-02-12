Польша передала Украине 250 танков Т-72, а в будущем передаст 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy и 14 Leopard, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Стокгольме после переговоров со шведским премьером Ульфом Кристерссоном.

"Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard", - приводит российские СМИ слова главы польского правительства.

Моравецкий заверил, что Польша по-прежнему будет активно поддерживать Украину.

Польша стала одной из первых стран, выступивших за отправку Украине современных танков. Варшава активно продвигала эту инициативу, предлагая сформировать танковую коалицию стран, чтобы совместно оказать Киеву такую поддержку.