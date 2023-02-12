The Jerusalem Post рекомендует Украине пожертвовать своими территориями

Украина сможет одержать победу над Россией только в том случае, если смирится с потерей территорий, пишет The Jerusalem Post.

«Если это позволит Украине сохранить контроль над подавляющим большинством своей страны, то есть веские основания по поводу того, что это будет квалифицированная победа», - говорится в публикации издания.

В статье говорится, что другие попытки Украины победить могут «спровоцировать катастрофу», так как никто не знает, использует ли российская сторона ядерное оружие.