В Турции полностью снесут целый город

Пострадавший от землетрясений город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп будет полностью снесен, передают СМИ со ссылкой на заявление местных властей. До землетрясения там проживало около 17 тысяч человек.

Ранее сегодня стало известно, что число жертв землетрясения в Турции превысило 31 тысячу человек. Также сообщается об эвакуации более десятков тысяч пострадавших.

Поиски людей и разбор завалов продолжаются.