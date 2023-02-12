В Турции полностью снесут целый город
Пострадавший от землетрясений город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп будет полностью снесен, передают СМИ со ссылкой на заявление местных властей. До землетрясения там проживало около 17 тысяч человек.
Ранее сегодня стало известно, что число жертв землетрясения в Турции превысило 31 тысячу человек. Также сообщается об эвакуации более десятков тысяч пострадавших.
Поиски людей и разбор завалов продолжаются.
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