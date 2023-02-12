На берегу моря в Батуми взорвалась мина ВИДЕО
В грузинском городе Батуми прогремел взрыв на пляже, передает телеканал «Рустави 2».
На место происшествия прибыла полиция. По предварительным данным, взорвалась морская мина.
Это произошло примерно в 25 метрах от берега. В результате инцидента никто не пострадал.
Местные жители разместили в соцсетях кадры с места происшествия. На одном из роликов виден предмет, напоминающий мину.
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