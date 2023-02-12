Матвиенко предложила открыть генконсульство России в Азербайджане

По итогам прошлого года между Россией и Азербайджаном подписаны 10 межправительственных и межведомственных соглашений, в том числе Декларация о союзническом взаимодействии, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Стороны назвали эффективной работу межпарламентской комиссии по двустороннему сотрудничеству. Гафарова предложила расширить контакты парламентариев на уровне комитетов национальных парламентов, выразив уверенность, что такой формат позитивно скажется на развитии всего парламентского измерения.

Участники встречи уделили особое внимание укреплению двусторонней договорно-правовой базы. Матвиенко выразила мнение, что по итогам прошлого года здесь удалось добиться весомых результатов - в частности, подписаны 10 межправительственных и межведомственных соглашений, в том числе Декларация о союзническом взаимодействии.

«Наглядным примером союзничества послужило бы открытие генерального консульства России в Азербайджане», - добавила Валентина Матвиенко.