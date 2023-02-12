Как сообщает корреспондент haqqın.az, жертвами Дадашевой стали ее знакомые, жительницы Сумгаита Эльнара Алиева, Натаван Мамедова и Дилара Гасымова (имена и фамилии изменены - ред.). Всем женщинам подсудимая обещала работу в Турции. Работа для них действительно нашлась, вот только в сфере эскорт-услуг.

Сама Дадашева отмела все обвинения в занятиях сутенерством. В суде она рассказала, что пострадавшие всего-навсего иногда захаживали в ее дом в турецком Аксарае: дескать, этим все общение и ограничивалось. Проституцией, по словам Дадашевой девушки занимались исключительно по своей инициативе.

«Я в этих делах вообще участия не принимала», - утверждала подсудимая.

Потерпевшие со словами Дадашевой не согласились и заявили, что проституцией заниматься их вынуждали, подкрепляя аргументы угрозами. Всем им удалось различными путями вернуться в Азербайджан: там они и пожаловались в полицию. В Турции они сделать этого не решались, опасаясь связей Дадашевой в местной полиции.

Эльнара Алиева, одна из жертв сутенерши, рассказала, что последняя превратила принадлежащий ей пансионат в настоящий притон. Все девушки потребовали наказать подсудимую по всей строгости закона.

Решением суда Масдан Дадашеву приговорили к 5 годам лишения свободы.