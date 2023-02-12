Спасательные силы быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям, отправленные в Турцию согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, продолжают работу по ликвидации последствий сильного землетрясения, а также ведут поисково-спасательные операции.

Azercell, со своей стороны, в знак поддержки и благодарности нашим спасателям, находящимся в братской стране в этот непростой момент, обеспечил их бесперебойной мобильной связью в роуминге. Следует отметить, что на основании списка, представленного Министерством по чрезвычайным ситуациям, абонентам было отправлено SMS о пополнении баланса.

Напомним также, что несколько дней назад Azercell пополнил баланс всех своих абонентов, находящихся в роуминге в районах стихийных бедствий в Турции.

ООО «Azercell Telecom» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате масштабной катастрофы в братской Турции, скорбит со всем турецким народом и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.