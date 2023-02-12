Французов призвали покинуть Беларусь

Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан немедленно покинуть Беларусь на фоне продолжающегося вооруженного конфликта России и Украины, а также закрытого белорусского воздушного пространства. Любые поездки граждан Франции в Беларусь строго не рекомендованы, добавили в МИД.

«Французов в Беларуси приглашают без промедления покинуть страну автомобильным транспортом через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией. В случае необходимости пассажиры, прибывающие воздушным транспортом, должны оформить выездную визу в службах МВД Республики Беларусь», - говорится в сообщении на сайте министерства.

В МИД также напомнили, что границы с Литвой и Латвией остаются открытыми, а в Польшу можно попасть только через пункт пропуска «Брест» - «Тересполь».

Ранее сегодня, 13 февраля, посольство США в России призвало своих граждан срочно покинуть страну «из-за риска неправомерных задержаний» и новой волны мобилизации. В ведомстве также заявили, что гражданам США не следует посещать Россию из-за непредсказуемых последствий ее полномасштабного вторжения в Украину.