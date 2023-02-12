Норвегия заявила об угрозе российских атак

Россия может атаковать норвежские газовые месторождения, если конфликт Москвы и НАТО усилится, считает полицейское агентство безопасности страны (PST). Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет ведомства.

Пока в PST сомневаются, что Россия решится на акты саботажа на территории Норвегии в 2023 году, но это может измениться, отмечает агентство в отчете. Все зависит от того, насколько усилится эскалация в отношениях России с Западом. Это первый раз с начала войны, когда норвежская полиция предупредила об опасности со стороны Москвы.

Норвегия озаботилась безопасностью своих нефтегазовых объектов после взрывов на российском газовом трубопроводе «Северный поток - 1».

26 сентября на двух узлах трубопровода произошли взрывы, в результате чего он вышел из строя. Расследование взрывов продолжается, его проводят следователи из Германии. Они пока не нашли доказательств, что за взрывами стоит Россия и не исключают других версий.

При этом после инцидента Осло усилил меры безопасности на своих нефтегазовых объектах, а союзники по НАТО начали оказывать помощь по их защите. PST объясняет это тем, что Норвегия в 2022 году стала ключевым поставщиком газа для стран Евросоюза.

После того как Россия начала газовую войну с Европой и сильно урезала поставки энергоресурсов, Норвегия стала одним из основных поставщиков. «Роль Норвегии как поставщика энергоносителей в Европу приобрела еще большее значение для политики безопасности в результате войны в Украине», - говорится в отчете PST.

По этой причине норвежская полиция ожидает, что в 2023 году Россия усилит деятельность разведки. Российские спецслужбы попытаются собрать разведданные о нефтегазовом и энергетическом секторах Норвегии, говорится в сообщении ведомства.