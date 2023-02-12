Баскетбольная лига: «Сабах» обыграл «Нефтчи» ВИДЕО
Сегодня матчем «Сабах» - «Нефтчи» завершился 17-й тур в Баскетбольной лиге Азербайджана.
«Сабах» победил со счетом 79:61 и догнал по очкам «Серхедчи». Обе команды имеют по 29 очков, но по результатам личных встреч «пограничники» занимают 2-е место, а «Сабах» - 3-е.
Напомним результаты трех других матчей 17-го тура: НТД (Баку) – «Зирвя» (Астара) – 92:79, «Гянджа» - AAAF (Хырдалан) – 92:78, «Олимпик» (Шеки) – «Серхедчи» (Баку) – 83:106.
Турнирное положение:
1. НТД – 30 очков (17 матчей)
2. «Серхедчи» - 29 (17)
3. «Сабах» - 29 (17)
4. AAAF – 27 (17)
5. «Гянджа» - 24 (15)
6. «Нефтчи» – 23 (17)
7. «Зирвя» - 18 (16)
8. «Олимпик» - 18 (16).