13 февраля состоялась церемония открытия XII Республиканского конкурса «Ученые будущего», организованного Министерством науки и образования, Институтом образования Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта, Конфедерации профсоюзов Азербайджана, Национальной академии наук Азербайджана и компании ВР, сообщили в пресс-службе Миннауки и образования.

Официальная церемония открытия конкурса началась с исполнения государственного гимна Азербайджана и минуты молчания в память о погибших в результате землетрясения в Турции.

Выступая на мероприятии председатель научно-экспертной комиссии, директор Института образования Руфат Азизов представил отчет о статистических показателях конкурса.

Он отметил, что в этом году многие старшеклассники проявили интерес к конкурсу, что говорит об росте среди учащихся тяги к науке.

По словам Р.Азизова, из 486 зарегистрированных на конкурс проектов по 8 направлениям 163 получили право на участие. Большинство из учащихся выбрали направления инженерии, математики и окружающей среды.

Р.Азизов также отметил, что представленные на конкурс проекты – это дверь в успешное будущее учеников.

В свою очередь, министр науки и образования Эмин Амруллаев подчеркнул, что развитие науки играет для Азербайджана важную роль: «Важно учить фундаментальным научным знаниям, так как это основа всех дальнейших открытий».

Также министр заявил, что в последнее время ученики все больше стали выбирать технические профессии: «В последние годы среди учеников возрастает интерес к инженерии, математике, физике и информатике».

Э. Амруллаев также акцентировал внимание на победах азербайджанских учеников на международных олимпиадах, в особенности по математики и информатики.

По словам министра в рамках конкурса преобладают проекты, ориентированные на STEAM,ведь именно STEAM с ранних лет прививает ученикам интерес к науке в игровой и доступной для их понимания форме.

В свою очередь, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева отметила важность мероприятия с точки зрения развития науки в стране.

Также она полностью согласилась с Э.Амруллаевым, что наука это не лёгкое занятие, им необходимо заниматься постоянно чтобы достичь успехов.

По ее словам, светлое будущее Азербайджана, развитие нашей экономики напрямую зависит от развития науки в стране.

На мероприятии также выступили вице-президент ВР по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли, который пожелал конкурсантам дальнейших успехов и президент НАНА Иса Габиббейли, который рассказал о важности данного конкурса. Он заявил, что Национальная академия наук Азербайджана принимает необходимые меры для развития молодых ученых и специалистов.

Далее гости, принявшие участие в церемонии открытия конкурса, ознакомились с выставкой.

Следует отметить, что в течение 3 дней конкурса будут оцениваться исследовательские проекты учеников по 8 направлениям (математика, физика и астрономия, химия, биология, медицина и здоровье, экология и природопользование, инженерия, информатика).

Основной целью конкурса является выявление талантливых учеников с научно-исследовательским и творческим потенциалом, развитие у них критического мышления, тайм-менеджмента, ораторских и коммуникативных навыков, расширение связей между высшими учебными заведениями, научными организациями и общеобразовательными школами.