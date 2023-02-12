В России покончил с собой генерал-майор МВД

В подмосковной деревне Голиково было найдено тело экс-замначальника Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом генерал-майора Владимира Макарова.

По информации издания, Макаров покончил с собой. В загородном доме его нашла супруга. Сообщается, что женщина попросила сына вызвать скорую помощь. Приехавшие медики не смогли помочь офицеру.

Владимир Макаров, занимавший пост замначальника главка, был снят с должности указом президента России Владимира Путина в январе.

Способ самоубийства неизвестен, однако отмечалось, что в доме офицера хранилось огнестрельное оружие.