Алиев: ТЭС в Мингячевире будем строить с иностранными партнерами

«...В то же время в строительстве этой станции будет участвовать одна китайская компания. То есть мы будем выполнять эту работу в рамках международного сотрудничества.

Участие итальянской компании в строительстве этой станции не случайно. Италия – наш стратегический партнер. Между Италией и Азербайджаном подписаны два документа о стратегическом партнерстве, организованы взаимные визиты на высоком уровне. Начиная с января этого года Азербайджан уже посетили три министра нового правительства Италии - министр обороны, министр энергетики и сегодня министр по делам предприятий и продукции Made in Italy. Всего за месяц, то есть первый визит был 11 января, Азербайджан посетили 3 министра нового правительства. Это говорит о том, на каком действительно высоком уровне находятся наши отношения», - сказал глава государства.