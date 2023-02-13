В Евлахе отец и сын получили ножевые ранения, один из них скончался

13 февраля около 20:30 в прокуратуру Евлахского района поступила информация о смерти жителя района Амина Асадова 2003 года рождения в районной центральной больнице, куда он был доставлен с множественными ножевыми ранениями.

В ходе расследования причин смерти Амина Асадова, 2003 года рождения, было установлено, что в больницу с ножевыми ранениями также поступил отец покойного Рамиль Асадов 1984 года рождения.

По факту в прокуратуре Евлахского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (покушение на убийство двух и более лиц) УК Азербайджана.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению лица либо лиц, совершивших инцидент.