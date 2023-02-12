Украинцы сбили СУ-24, с которого Пригожин угрожал Зеленскому

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что над Бахмутом был сбит СУ-24 ЧВК «Вагнер» - тот самый, на котором он летал и с борта которого вызвал президента Украины Владимира Зеленского на воздушную дуэль.

«Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолёта. Пилот - красавчик. Честь ему и хвала», - прокомментировал Пригожин.