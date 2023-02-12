Новые кадры Саакашвили из клиники ВИДЕО
Опубликованы новые кадры из клиники, где проходит лечение экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!
Опубликованы новые кадры из клиники, где проходит лечение экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.