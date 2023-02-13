По их данным, в администрации Байдена считают, что последний пакет западной помощи Киеву дает наилучшие шансы переломить ход конфликта. В будущем ситуация может не быть настолько же благополучной, поскольку некоторые республиканцы настроены на сокращение поддержки Украины, а решимость Европы сохранять поставки на том же уровне в долгосрочной перспективе не очень очевидна.

Чиновники администрации США все более ясно заявляют украинским властям, что в войне наступает решающий момент и Вооруженные силы Украины должны обеспечить как можно большие успехи на поле боя, пока получают высокие объемы западной помощи. Об этом пишет американская The Washington Post со ссылкой на источники газеты. Выдержки из статьи приводит BBC.

"Мы будем и дальше им объяснять, что не можем делать абсолютно все в течение неопределенного времени", - цитирует газета одного из неназванных высокопоставленных чиновников американского правительства.

The Washington Post сообщает, что администрация Байдена работает с Конгрессом, чтобы выделить Украине еще 10 млрд долларов прямой бюджетной помощи. При этом, пишет издание, обеспечивать поддержку Украины станет сложнее с политической точки зрения, когда закончится действие нынешнего пакета помощи, одобренного Конгрессом США, – это может произойти уже летом 2023 года.

По мнению чиновников администрации Байдена, критический момент в войне наступит уже этой весной, когда Россия начнет новое масштабное наступление, а Украина получит шанс на контрудар, направленный на освобождение территории. Именно тогда Киев должен получить и задействовать новое оружие, в том числе западные танки и бронетехнику.

В публикации также говорится, что между США и Киевом наметились некоторые разногласия, как нужно подходить к ведению боевых действий. В частности, ВСУ тратят большие ресурсы на защиту города Бахмут в Донецкой области. Однако американские военные аналитики считают нереалистичным намерение одновременно удерживать Бахмут и начинать большое весеннее контрнаступление для возврата более важной, с точки зрения США, территории, пишет газета. Президент же Украины Владимир Зеленский придает Бахмуту символическое значение, сказали газете высокопоставленные чиновники администрации Байдена.

По словам одного из представителей правительства США, если Россия захватит Бахмут, "это не приведет к каким-либо стратегическим переменам на поле боя", "россияне попытаются так это представить, но на самом деле это только точка на карте, на которую они потратили невероятные объемы крови и ресурсов".

The Washington Post рассуждает и о проблеме возвращения Украине всей захваченной Россией после 2014 года территории, включая Крым. Представители украинских властей настаивают, что не смогут согласиться ни с чем меньшим. Но американская разведка, как сообщает издание, заключила, что украинской армии пока не по силам освобождение хорошо укрепленного Крымского полуострова – спецслужбы четко разъяснили эту позицию в нескольких комитетах Конгресса США. Подобные расхождения между возможностями и желаниями Украины породили в Европе опасения, что война может продолжаться бесконечно, утверждает газета.