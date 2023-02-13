В Турции призвали запретить продавать недвижимость иностранцам

Лидер оппозиционной партии İyi Parti Турции Мераль Акшенер во время поездки в пострадавшую от землетрясений провинцию Хатай призвала запретить продажу земли и недвижимости иностранцам, сообщает газета T24.

Издание отмечает, что необходимость найти жилье пострадавшим от подземных толчков выявила проблему повышения арендной платы, цен на жилье и рекордных продаж недвижимости иностранцам. Как следует из ответа министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурата Курума на запрос депутата от оппозиционной Народно-республиканской партии Севды Эрдан Кылыч, в 2022 году иностранцам продали в общей сложности более 75 тыс. объектов недвижимости, это на 13% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 70,8 тыс. были жилыми домами и офисами, 4 тыс. — участками земли, в том числе виноградниками.

В прошлом году недвижимость покупали граждане 159 стран. Больше всего приобрели россияне — 17 143 объекта. Затем идут граждане Ирана (9023), Ирака (6409), Германии (3211) и Украины (2593).