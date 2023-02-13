Мраморное море отступило от берегов Стамбула

Мраморное море у района Авджилар в западной части Стамбула отступило от берега на примерно 15 м, сообщает Haber 7. В районе городов Алтынова и Текирдаг море отошло на расстояние до 25 м от берега. Отступившая вода обнажила скалы, известные как «Королевская дорога».

В Обсерватории Кандилли заявили, что явление не связано с недавними землетрясениями, а вызвано перепадами давления. Преподаватель Университета Текирдаг Намик Кемаль доцент Эмре Озшахин отметил, что Мраморное море отступает от берега каждый год, и подчеркнул, что «бояться нечего».