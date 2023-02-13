Раиси едет в Пекин зарывать «топор войны» наш комментарий
Президент Ирана Ибрагим Раиси сегодня, 14 февраля, прибывает с трехдневным визитом в Китай. Это станет первым государственным визитом иранского руководителя такого уровня в ирано-китайских отношениях за почти два десятилетия.
Большие надежды, которые Иран возлагал на 25-летнее соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем, подписанное между Тегераном и Пекином 27 марта 2021 года тогдашним министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом и его китайским коллегой Ван Ли в Тегеране, не работает от слова «совсем».
Согласно этому документу, о котором с большой помпой говорили власти Ирана, китайцы должны инвестировать в иранскую экономику 400 миллиардов долларов, то есть по 16 миллиардов ежегодно. За весь 2022 год инвестиции Пекина составили 162 миллиона долларов – сумма, мягко говоря, просто смешная.
Не лучше обстоит и со взаимным товарооборотом. В нынешнем году он составит, по предварительным оценкам, примерно 26,6 миллиарда долларов. Для сравнения: в 2014 году объем товарооборота с учетом нефтяного экспорта составлял $47,5 миллиарда.
Да, при протекции Китая Иран в 2022 году стал членом Шанхайской организации сотрудничества. Но, по всей видимости, эффект от его вступления носил более пропагандистский, чем экономический характер. По сути, Тегеран, вопреки его официальным декларациям, так и не смог установить рабочие и взаимовыгодные отношения с Пекином. И Ибрагим Раиси едет в китайскую столицу для того, чтобы с этим разобраться.
Что представляется весьма нелегкой задачей – ведь главная причина того, что сотрудничество буксует, заключается именно в поведении Тегерана, который совершенно отказывается понять внешнеполитические подходы Пекина в двусторонних отношениях. И скандал, приключившийся в конце прошлого года, – яркое тому подтверждение.
Напомню, что во время визита в Саудовскую Аравию Си Цзиньпинь подписал совместную со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива декларацию, в которой содержался призыв к Тегерану «обеспечить мирный характер» его ядерной программы, а также «уважать принципы добрососедства и невмешательства во внутренние дела соседних государств».
Пекин также поддержал требование Эмиратов о «мирном разрешении спора» с Ираном по поводу трех островов Персидского залива - Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса, от чего в Тегеране просто взвились, как будто им за шиворот кружку кипятка плеснули. И ответили Китаю, что «не позволят ни одной стране не уважать ее территориальную целостность и вмешиваться в ее внутренние дела».
В отношениях с Пекином Тегеран ведет себя как капризная супруга. Иранские элиты с большой настороженностью относятся к китайской политике в Ираке, Пакистане, Афганистане и Центральной Азии. Причем эта настороженность основана не на каких-то реалиях, создающих угрозу иранским интересам, а на надуманных обидах правящих элит Исламской Республики.
Обидах на то, что в своих действиях на Ближнем и Среднем Востоке Пекин отказывается всерьез принимать в расчет амбиции Тегерана на особую и руководящую роль в регионе, не координирует свои шаги с иранской стороной и не спрашивает у нее советов, как ему строить свои отношения с той или иной страной, чтобы у Ирана не было возражений.
«Мы же союзники», - говорят в Тегеране, - «мы же должны держаться вместе и действовать сообща». По сути, Иран настаивает на том, чтобы Пекин предоставил ему статус «эксклюзивного партнера», отказываясь понимать, что такой статус Китай не предоставляет никому. И в выстраивании двусторонних отношений с государствами Ближнего Востока и той же Центральной Азии совершенно не собирается испрашивать совета у третьих стран. Тем более что внешнеполитическое положение Тегерана, лезущего в советчики, из-за его политики далеко не блестяще.
Нет никаких оснований полагать, что в иранских правящих элитах осознали ошибочность своих подходов к Пекину и несбыточность завышенных ожиданий от партнерства с ним. И вряд ли Ибрагим Раиси привезет китайскому руководству конкретные предложения о более конструктивных подходах к двусторонним взаимоотношениям.
Поэтому «зарыть топор войны» и совершить прорыв в ирано-китайских отношениях ему вряд ли удастся. Картинка будет красивой, громких заявлений о планах – более чем достаточно. Но вот реального результата ожидать не стоит.