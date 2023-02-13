Икрам Нур, автор haqqin.az 09:21

Президент Ирана Ибрагим Раиси сегодня, 14 февраля, прибывает с трехдневным визитом в Китай. Это станет первым государственным визитом иранского руководителя такого уровня в ирано-китайских отношениях за почти два десятилетия. Большие надежды, которые Иран возлагал на 25-летнее соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем, подписанное между Тегераном и Пекином 27 марта 2021 года тогдашним министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом и его китайским коллегой Ван Ли в Тегеране, не работает от слова «совсем».

Согласно этому документу, о котором с большой помпой говорили власти Ирана, китайцы должны инвестировать в иранскую экономику 400 миллиардов долларов, то есть по 16 миллиардов ежегодно. За весь 2022 год инвестиции Пекина составили 162 миллиона долларов – сумма, мягко говоря, просто смешная. Не лучше обстоит и со взаимным товарооборотом. В нынешнем году он составит, по предварительным оценкам, примерно 26,6 миллиарда долларов. Для сравнения: в 2014 году объем товарооборота с учетом нефтяного экспорта составлял $47,5 миллиарда. Да, при протекции Китая Иран в 2022 году стал членом Шанхайской организации сотрудничества. Но, по всей видимости, эффект от его вступления носил более пропагандистский, чем экономический характер. По сути, Тегеран, вопреки его официальным декларациям, так и не смог установить рабочие и взаимовыгодные отношения с Пекином. И Ибрагим Раиси едет в китайскую столицу для того, чтобы с этим разобраться. Что представляется весьма нелегкой задачей – ведь главная причина того, что сотрудничество буксует, заключается именно в поведении Тегерана, который совершенно отказывается понять внешнеполитические подходы Пекина в двусторонних отношениях. И скандал, приключившийся в конце прошлого года, – яркое тому подтверждение.