Затрясло и Узбекистан

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло во вторник на территории Кашкадарьинской области Узбекистана. Об этом сообщили в Центре сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана при МЧС республики.

"На территории Узбекистана 14 февраля в 05:48 произошло землетрясение. Эпицентр находился в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области... Магнитуда составила 3,6, глубина - 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента - 417 км в юго-западном направлении", - говорится в сообщении.

О жертвах и разрушениях не сообщается.