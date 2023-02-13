Смертельная авария на трассе Баку – Газах
На трассе Баку – Газах, на территории села Джини Уджарского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
АПА сообщает, что микроавтобус Mercedes, за рулем которого находился житель Шамкирского района Шамистан Исаев (1959 г.р.), столкнулся с фурой, управляемой жителем Апшеронского района Асифом Гусейновым (1957 г.р.). В результате на месте происшествия погиб один человек. Еще три человека с различными травмами госпитализированы в Центральную районную больницу Уджара.
Соответствующие госструктуры проводят расследование.