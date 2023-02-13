Российские самолеты вторглись в воздушное пространство Польши

Два голландских истребителя F-35 перехватили группу из трех российских военных самолетов над Польшей и вывели их из польского воздушного пространства, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минобороны Нидерландов.

«Неопознанные на тот момент самолеты приблизились к зоне ответственности НАТО в Польше со стороны Калининграда, – говорится в заявлении министерства. – Оказалось, что это три самолета: российский Ил-20М в сопровождении двух Су-27. Голландские F-35 сопровождали группу с расстояния и передали сопровождение партнерам по НАТО».

Министерство обороны России не ответило на просьбу агентства о комментарии.