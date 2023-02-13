В ISW проанализировали заявления Путина

Аналитики ISW считают, что эти слова призваны продемонстрировать поддержку Минобороны России в момент, когда армия РФ "терпит катастрофические потери около города Угледар в Донецкой области". Институт напоминает, что при попытке штурма Угледара большой урон был нанесен именно 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Российское военное ведомство о потерях в результате этих боев пока не сообщало, а министр обороны Сергей Шойгу говорил об "успешном развитии наступления".

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей очередной сводке о ситуации на фронтах Украины анализирует заявления президента РФ Владимира Путина, где российский лидер похвально отзывается о действиях морской пехоты, которая, по его словам, "героически сражается". Мнения американских экспертов приводит BBC.

"Путин, вероятно, специально соглашается с чрезмерно оптимистическим описанием ситуации на фронте около Угледара, данным Минобороны, чтобы поддержать нарратив о немедленном и мощном российском наступлении в Донецкой области, - считают авторы сводки. – Путин также, вероятно, воздерживается от того, чтобы согласиться с военными блогерами, все сильнее обвиняющими Минобороны в неспособности учиться на собственных ошибках при механизированных атаках".

При этом, как сообщает ISW, комментарии Путина также "могут говорить о намерении укрепить наступление на Угледар большим числом мобилизованных войск или снова направить туда оставшиеся части Северного флота". В пользу последней версии говорят и наблюдения украинских военных, которые говорят о концентрации в Мариуполе войск Северного флота, которые могут готовиться к отправке под Угледар.

При этом в сводке ISW содержится вывод о том, что "использование российской армией мобилизованных в качестве пополнения для пострадавших в боях соединений вряд ли поможет создать достаточные наступательные возможности для полномасштабного и быстрого механизированного наступления".