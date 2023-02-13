Спасательная операция МЧС Азербайджана в Турции фото; видео
Азербайджанские спасатели продолжают поисково-спасательные мероприятия в зоне стихийного бедствия в Турции.
Согласно сообщению МЧС Азербайджана, в результате поисково-спасательных операций, проведенных на территории Кахраманмараша, серьезно пострадавшего от землетрясения, спасатели МЧС спасли из-под завалов 51 человек, извлечены и переданы в соответствующие органы тела 655 человек. Поисково-спасательные работы с привлечением специальной техники, а также специально обученных собак продолжаются.
О ходе спасательных операций будет предоставлена дополнительная информация.