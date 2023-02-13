Россия вывела в море корабли с ядерным оружием впервые за 30 лет
Российские военные корабли впервые за последние 30 лет стали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. Об этом говорится в отчете норвежской разведки.
"Основная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота", - говорится в докладе разведслужбы.
Ведомство отмечает, что тактическое ядерное оружие может представлять особенно серьезную угрозу в сценариях потенциального противостояния России и НАТО.
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