Российские военные корабли впервые за последние 30 лет стали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. Об этом говорится в отчете норвежской разведки.

"Основная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота", - говорится в докладе разведслужбы.

Ведомство отмечает, что тактическое ядерное оружие может представлять особенно серьезную угрозу в сценариях потенциального противостояния России и НАТО.