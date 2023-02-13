И Россию трясет

«Оперативное сообщение о сейсмическом событии: широта - 53,09, долгота - 87,66, магнитуда - 4,1, интенсивность сотрясений в эпицентре - 5 баллов MSK64», - говорится в сообщении.

Об этом сообщается сегодня на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Сейсмологические службы зафиксировали в понедельник вечером в Таштагольском районе Кемеровской области России 3 подземных толчка магнитудой от 3,1 до 4,1.

По данным службы, землетрясение произошло в понедельник в 18:22 по бакинскому или в 21:22 по местному времени. Чуть позднее было зарегистрировано еще два толчка магнитудой 3,1 и 3,6.

Информация о разрушениях или пострадавших в оперативные службы не поступала.

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что в 100 км от эпицентра землетрясения находится Томь-Усинская ГРЭС. Специалисты провели осмотр зданий и сооружений, повреждений не обнаружено.