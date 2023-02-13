Япония вооружается: купит у США до 500 Tomahawk

Правительство Японии намерено закупить у США до 500 крылатых ракет Tomahawk в 2023 финансовом году, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на источник.

Ранее планировалось, что это количество ракет будет куплено в течение пяти лет. Ожидается, что Япония приобретет ракеты последней модели, которые используются ВМС США и могут быть запущены с эсминцев Aegis Морских сил самообороны Японии.

По словам собеседника агентства, Токио также проводит консультации с Вашингтоном, чтобы изучить возможность переноса начала развертывания ракет в стране с запланированного 2026 финансового года.