Для Путина построили сеть железных дорог

Ко всем основным резиденциям президента России Владимира Путина подвели железнодорожные ветки, а рядом выстроили секретные станции, выяснил «Проект». Это подтверждает сообщение центра «Досье» о том, что глава государства в последнее время стал чаще пользоваться поездом, а не самолетом.

Она из веток появилась на Валдае. Ведет она к резиденции президента. Осенью 2022 года корреспондент «Проекта» обнаружил на территории Валдайского национального парка охраняемую железнодорожную станцию с вертолетной площадкой рядом с деревней Долгие Бороды - это ближайший населенный пункт к любимой Путиным валдайской резиденции. Трое местных жителей сообщили «Проекту», что станция и специальная железнодорожная ветка к ней построены только для главы государства, а охранник прогнал корреспондента, когда он попытался подойти к забору охраняемой станции.

Согласно спутниковым снимкам, станция и железная дорога для Путина на Валдае были построены в 2019 году.