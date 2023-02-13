Для Путина построили сеть железных дорог
Ко всем основным резиденциям президента России Владимира Путина подвели железнодорожные ветки, а рядом выстроили секретные станции, выяснил «Проект». Это подтверждает сообщение центра «Досье» о том, что глава государства в последнее время стал чаще пользоваться поездом, а не самолетом.
Она из веток появилась на Валдае. Ведет она к резиденции президента. Осенью 2022 года корреспондент «Проекта» обнаружил на территории Валдайского национального парка охраняемую железнодорожную станцию с вертолетной площадкой рядом с деревней Долгие Бороды - это ближайший населенный пункт к любимой Путиным валдайской резиденции. Трое местных жителей сообщили «Проекту», что станция и специальная железнодорожная ветка к ней построены только для главы государства, а охранник прогнал корреспондента, когда он попытался подойти к забору охраняемой станции.
Согласно спутниковым снимкам, станция и железная дорога для Путина на Валдае были построены в 2019 году.
Вторая ветка протянута в Ново-Огарево. Согласно спутниковым снимкам, станция в Ново-Огарево появилась в 2015 году - она расположена в 400 метрах от резиденции Путина в Московской области. Земля под станцией была изъята из частной собственности в пользу ФСО решением тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева. Сама спецстанция рассчитана на небольшое количество вагонов и скрыта за высоким забором, на котором каждые 10 метров установлены камеры наблюдения.
Есть и специальные железнодорожные пути в Сочи. Для остановки поезда у сочинской резиденции «Бочаров ручей» в районе 2017 года появилась платформа и новая тупиковая железнодорожная ветка, скрытая от путей, по которым ходят электрички, высоким забором.
Спецпоезд президента не раз попадал в объектив трейнспоттеров и работников железной дороги. Например, в ноябре 2018 года или в апреле 2020 года. По словам бывшего машиниста, с которым поговорил «Проект», бронепоезд Путина базируется в депо на станции «Москва-Каланчевская», где находится закрытый вокзал для вип-персон. Этот спецвокзал, как убедился корреспондент «Проекта», и сейчас функционирует - окружающий его высокий забор дополнительно укреплен колючей проволокой. В 2017 году прямо к перрону вип-вокзала на Каланчевке положили новую автодорогу для кортежа.