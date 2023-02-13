Массовая драка российских и украинских футболистов в турецком отеле

Массовая драка и стычки произошли между футболисами российского «Шинника» и украинского «Миная» в турецком отеле Royal Seginus, сообщили российские Telegram-каналы.

Отмечается, что первая потасовка произошла вечером 13 февраля, предположительно несколько представителей «Миная» подошли к тренеру «Шинника» и якобы потребовали, чтобы тот спел украинский гимн. Другая стычка произошла, когда футболист «Шинника» оказался в лифте с несколькими украинскими "коллегами". Те избили россиянина, однако, когда лифт приехал на этаж, оказалось, что там стояла группа футболистов ярославского клуба, после чего началась массовая драка. Разнимать их пришлось полицейским.

По данным телеграм-каналов, в отеле до сих пор возникают конфликты между россиянами и украинцами, из-за этого в гостинице постоянно дежурят полицейские.