F-16 в США промахнулся по загадочному шару
Первая ракета, которую американские военные выпустили по объекту в воздухе над озером Гурон на границе США и Канады, не попала в цель.
Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на неназванных чиновников.
По его данным, удар по объекту наносил истребитель четвертого поколения F-16 управляемыми ракетами AIM-9 Sidewinder.
«Первая ракета с тепловым наведением Sidewinder пролетела мимо цели», - сказал один из собеседников канала.
Где в конечном счете упала ракета, которая не поразила летающий объект, неизвестно. Вторая ракета попала в цель. Каждая из таких ракет стоит более чем $400 тыс., отмечает канал.
Как сообщала ранее телекомпания CNN, сбитый над озером Гурон объект представлял собой небольшой металлический воздушный шар с грузом. В записке, которую направили в понедельник американским законодателям представители Пентагона, также говорится, что после того, как в воскресенье объект был поражен над озером Гурон, он «медленно опустился» в воду.