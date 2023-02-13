F-16 в США промахнулся по загадочному шару

Первая ракета, которую американские военные выпустили по объекту в воздухе над озером Гурон на границе США и Канады, не попала в цель.

Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на неназванных чиновников.

По его данным, удар по объекту наносил истребитель четвертого поколения F-16 управляемыми ракетами AIM-9 Sidewinder.