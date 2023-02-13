Глава МИД Израиля прилетел в Турцию

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл с визитом солидарности в Турцию. В ходе своего визита Коэн встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, посетит полевой госпиталь, созданный Израилем в районе, пострадавшем от землетрясения.

«Я прибыл сегодня в Турцию, чтобы выразить солидарность с турецким народом. Я встречусь с президентом Турции и моим коллегой, министром иностранных дел Турции, и выражу им соболезнования от имени народа Израиля в связи с тяжелой катастрофой, постигшей Турцию. Израиль поддерживает Турцию в это трудное время и будет продолжать оказывать ей помощь посредством деятельности наших сил и поставок гуманитарного оборудования», - цитируют израильские СМИ Коэна.

На сегодняшний день Израиль предоставил Турции более 60 тонн гуманитарной помощи посредством МАШАВ (Агентства международной помощи Министерства иностранных дел), включая зимнюю одежду, медицинское оборудование и лекарства. Израильские спасатели спасли 19 человек, на сегодняшний день около 400 человек проходят лечение в полевом госпитале, созданном на месте представителями ЦАХАЛ, Службы тыла и министерств обороны и здравоохранения.