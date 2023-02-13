Москва ответила Кишиневу на заявления о планах «передать Молдову России»

Утверждения Молдовы являются абсолютно необоснованными и бездоказательными. Они выстроены в духе классических приемов, которыми нередко пользуются США, другие страны Запада и Украина. Сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий.

Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел России комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой «в связи с антироссийскими высказываниями руководства Молдовы».

Накануне президент Молдовы Майя Санду заявила на брифинге об опасности дестабилизации в стране и призвала парламент предоставить дополнительные полномочия спецслужбам. По ее словам, на Молдову «готовятся нападения» и цель «диверсий состоит в том, чтобы свергнуть конституционный строй, чтобы передать страну в распоряжение России».

«Очевидно, что истинная цель Киева, который запустил дезинформацию о «российском плане дестабилизации Молдовы», заключается в том, чтобы втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией. В свою очередь, молдавские власти подтвердили этот фейк, чтобы, используя миф о российской угрозе, отвлечь внимание молдавских граждан от внутренних проблем, обусловленных, прежде всего, провальным социально-экономическим курсом нынешней администрации, усилить борьбу с инакомыслием и политическими оппонентами. Подобные замыслы, кстати, уже реализовываются, причем замешаны они на откровенно русофобских нарративах. Примечательно, что в самой Молдове многие восприняли заявление Майи Санду с недоверием и недоумением», - сказала Захарова.